Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém 15 pessoas e apreende droga em ação de fiscalização ferroviária

Em 24 horas as autoridades fiscalizaram 119 estações, 276 comboios e 1.245 pessoas.

Por Lusa | 15:47

A PSP deteve 15 pessoas e apreendeu 121 doses de cocaína e 158 de heroína numa ação de fiscalização que decorreu em 119 estações ferroviárias e 276 comboios entre quarta e quinta-feira, foi anunciado esta sexta-feira.



Em comunicado, a PSP adianta que, no âmbito das atividades do Grupo de Contra Terrorismo da RAILPOL, foram realizadas várias operações policiais em diversas cidades que culminaram em 15 detenções -- duas por tráfico de droga, duas por posse de arma ilegal, cinco por imigração ilegal e seis por outros crimes) e apreendidas duas armas, 121 doses de cocaína, 158 de heroína e uma de haxixe.



Em 24 horas a PSP fiscalizou 119 estações, 276 comboios e 1.245 pessoas, abrangendo linhas da CP, Fertagus, Metropolitano de Lisboa, Metropolitano do Porto e Metropolitano de Almada.