PSP detém 60 pessoas por posse de droga e armas em festival de Cascais

Autoridades passaram a pente fino todas as tendas e mochilas na zona de campismo do Festival Musa, em Carcavelos.

Por Magali Pinto e Sara G. Carrilho | 09:32

Uma megaoperação lançada esta quinta-feira de manhã , na zona de campismo do Festival Musa, em Carcavelos, Cascais, horas antes do início do evento de música reggae resultou na detenção de 60 pessoas com droga e armas.



Agentes da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Cascais atuaram de manhã, às 08h30, e passaram a pente fino todas as tendas, mochilas e malas dos campistas que também foram revistados.



Entre os detidos, 49 foram apanhados em flagrante com droga, na sua maioria haxixe, e um tinha na sua posse uma arma branca proibida. Foram todos levados para a esquadra da PSP, sob detenção, para serem identificados.



Até ao fecho desta edição do CM, não eram conhecidos dados oficiais das apreensões efetuadas pela PSP.



Os agentes vão continuar no terreno, não só para garantir a máxima segurança durante todos os concertos do festival – que começou quinta-feira e termina no sábado – e vai continuar a incidir a sua ação na prevenção de crimes e no combate ao tráfico de droga.