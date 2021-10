A PSP deteve dez suspeitos de tráfico - nove homens e uma mulher - numa operação de grande envergadura de combate ao tráfico na Baixa do Porto. A investigação, iniciada no ano passado, culminou, na quinta-feira, com 24 buscas domiciliárias e não domiciliárias, em Vila Nova de Gaia e no Porto.









Para além das dez detenções, foram identificadas mais 27 pessoas, apreendidas mais de cinco mil doses de droga, entre haxixe, cocaína e anfetaminas, confiscados 70 mil euros e seis carros. Segundo a PSP, os agentes apreenderam ainda três reproduções de armas de fogo, uma centena de munições e uma estufa preparada para plantação de canábis.