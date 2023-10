Dois jovens de 16 anos foram detidos pela PSP, esta segunda-feira, por assalto a três meninas, com idades compreendidas entre os 12 e 14 anos, com recurso a arma branca, junto à Escola José Gomes Ferreira, em Lisboa, onde as jovens estudam.O alerta foi dado às 15h00.As autoridades recuperaram dois dos três telemóveis furtados e apreenderam a arma branca utilizada.