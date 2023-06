Sete jovens detidos por roubo em Lisboa

Sete jovens, com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos, foram detidos, este domingo, por serem suspeitos da prática de crimes de roubo agravado em Lisboa. Segundo um comunicado da Polícia de Segurança Pública (PSP), os delitos foram cometidos nas zonas de Santos e do Bairro Alto.Os agentes tiveram conhecimento de dois roubos em Santos. Os jovens recorreram a uma pistola e a uma faca para intimidar e coagir as vítimas entregar os seus pertences.

"Na posse dessa informação, rapidamente foram efetuadas diligências que permitiram num hiato temporal reduzido a intercetação de todos os envolvidos, logrando ainda a recuperação das armas usadas na prática do crime, bem como de um cartão de débito roubado", pode ler-se no comunicado da PSP.



No decorrer das operações, a PSP tomou conhecimento de que uma hora antes os suspeitos haviam cometido um crime semelhante no Bairro Alto. Os jovens tinham roubado 1365 euros (em telemóveis e numerário) à vítima.





"A pistola utilizada era uma arma usada para efeitos recreativos (Softair), contudo o suficiente para incutir medo e coagir as vítimas a adotar o comportamento pretendido pelos ora meliantes", explica a fonte de autoridade.Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para conhecerem as medidas de coação. Dois dos jovens terão de ser presentes ao Tribunal de Família e Menores.