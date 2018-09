Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém em Lisboa homem condenado por violação e violência doméstica

Homem já tinha cumprido uma pena de quatro anos e um mês de prisão efetiva por tráfico de droga.

A PSP deteve em Lisboa um homem alvo de um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de prisão de seis anos e seis meses, por dois crimes de violação e um de violência doméstica, foi esta terça-feira anunciado.



Segundo o comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), o homem tem 42 anos e a detenção, concretizada no sábado passado, foi realizada pela Divisão Policial de Loures.



O suspeito estava atualmente em liberdade e "supostamente a laborar numa obra situada na baixa de Lisboa".



"O processo em questão remonta ao ano de 2014", acrescenta a polícia, indicando que o detido foi levado para o Estabelecimento Prisional de Lisboa para cumprir a pena de prisão efetiva.



De acordo com a PSP, o homem já tinha cumprido uma pena de quatro anos e um mês de prisão efetiva por tráfico de droga.