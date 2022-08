A PSP do Porto deteve um condutor, esta manhã de sexta-feira, em Estarreja, na sequência de uma perseguição a um carro onde seguia um casal. A mulher conseguiu escapar e está em fuga.A interceção da viatura, que terá sido roubada, ocorreu na estação de serviço de Antuã, na A1, com o apoio da GNR.O condutor, para tentar escapar à autoridade, entrou na área de serviço pela zona de saída, acabando por colidir com duas viaturas. As autoridades montaram uma operação de busca para localizar a fugitiva.