Metade dos acidentes nas autoestradas portuguesas têm como causa "o condutor." Deste total, 15 por cento deve-se a "excesso de velocidade", de acordo com o mais recente relatório da Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens (APCAP). Em comparação, só 1% dos acidentes com vítimas ocorridos em autoestradas foi motivado por consumo de drogas ou álcool.









