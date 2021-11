Condutor alcoolizado em contramão provoca acidente na A28, em Viana do Castelo. Está detido

A GNR deteve um homem com uma taxa de álcool no sangue considerada crime que conduzia um veículo ligeiro e entrou esta sexta-feira em contramão na Autoestrada 28 (A28), em Viana do Castelo, acabando por chocar com um camião.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que o homem de 60 anos, com uma taxa igual ou superior a 1,2 gramas de álcool por litro de sangue (g\l), foi detido no local pelos militares daquela força policial.

O acidente ocorreu às 09h33, na margem esquerda do rio Lima, na ponte sobre o rio Lima, de acesso à autoestrada A28.

"O homem que conduzia o veículo ligeiro entrou em contramão na ponte, do lado de Darque (sul/norte), desviou-se de várias viaturas que seguiam no sentido correto (norte/sul) e acabou por chocar com um camião", especificou.

A fonte acrescentou que, na sequência deste acidente, "mais duas viaturas, uma ligeira e um pesado, acabaram por colidir".

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), dos acidentes resultaram dois feridos, duas mulheres de 29 e 51 anos, transportadas ao hospital de Santa Luzia.

Ao local compareceram 18 operacionais e oito viaturas dos Bombeiros Sapadores, da concessionária da autoestrada, da GNR e a ambulância do hospital de Santa Luzia