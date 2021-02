PSP detém homem dez dias depois de ter saído da prisão na Madeira

Um indivíduo de 29 anos foi detido na Madeira, pelo crime de furto em estabelecimento comercial, dez dias após ter sido libertado do Estabelecimento Prisional do Funchal, indicou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP)."O suspeito em questão encontrava-se preso desde o dia 17 de janeiro, para cumprimento de uma pena de prisão de cinco meses pelo crime de furto, tendo-lhe sido concedida a libertação no dia 25 de janeiro ao abrigo da Lei 9/2020 - Regime excecional da flexibilização de execução de penas", esclarece em comunicado.De acordo com a PSP, o indivíduo é suspeito de ter cometido dois crimes de furto com arrombamento em estabelecimentos comerciais desde que foi libertado.A detenção ocorreu na madrugada do dia 05 de fevereiro, na sequência de um "forte dispositivo de vigilância" montando pela Divisão Policial do Funchal, que permitiu intercetar o suspeito, após ter arrombado a porta de vidro de um estabelecimento com recurso a um extintor."Após submetido a uma revista sumária, o mesmo detinha em sua posse a totalidade dos artigos furtados, nomeadamente maços de tabaco, isqueiros, chocolates, canetas, mortalhas e outros artigos relacionados, num valor patrimonial que ascende aos 800 euros", refere a PSPO suspeito foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.