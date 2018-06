Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém homem em Lisboa por falsificação de moeda

Homem detido em flagrante delito, na zona do Parque das Nações.

Por Lusa | 19:32

Um homem foi detido, em flagrante delito, por suspeita de falsificação de moeda, na quinta-feira, na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, informou este sábado a PSP.



A divisão de Lisboa da polícia precisou tratar-se de um homem de 51 anos que foi detido com um saco com cinco maços de notas de 50 euros.



"Cada maço de notas encontrava-se devidamente embalado, contendo mil notas de 50 Euros, perfazendo o valor total de 50 mil euros, as quais foram apreendidas", lê-se no comunicado da PSP, que acrescentou que o homem, depois de presente a tribunal, ficou sujeito a termo de identidade e residência.



O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, informou ainda este sábado, que há dois dias, deteve, na freguesia do Areeiro, em Lisboa, dois homens por suspeita de tráfico de estupefacientes.



No cumprimento de cinco mandados de busca domiciliária foram apreendidas 63.230 doses de haxixe, 790 doses de anfetaminas, três armas brancas, diverso material de embalamento e 860 euros.



A um dos homens, com idades entre os 35 e os 42 anos, foi aplicada a medida de coação de apresentações semanais e ao outro prisão preventiva.



Há quatro dias foi detido um homem, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, em flagrante delito, por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes, informou ainda a PSP de Lisboa.



O suspeito, "além de proceder à venda a diversos revendedores nos concelhos de Lisboa, Loures e Odivelas, procedia também ao transporte de estupefacientes para diversos países europeus".



A detenção aconteceu quando o suspeito se preparava para viajar com 50 bolotas de cocaína, que ocultava na sua roupa.



No decorrer da detenção e em busca domiciliária, os agentes apreenderam 2735 doses de cocaína, 694 doses de heroína e vários objetos relacionados com tráfico.



Com antecedentes criminais pela prática do mesmo crime, o detido ficou em prisão preventiva, por decisão judicial.