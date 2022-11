Um homem, de 33 anos, foi detido pela PSP de Aveiro, esta segunda-feira, na sequência de um mandado de detenção, pela suspeita do crime de violência doméstica sobre a ex-companheira, de 35 anos.Durante as diligências, na habitação do detido, no concelho de Aveiro, a autoridade apreendeu o telemóvel e o computador portátil.O suspeito foi presente, esta terça-feira, ao tribunal de instrução criminal de Aveiro para aplicação das medidas de coação.