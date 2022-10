GNR detém dois homens pelos crimes de violência doméstica em Santa Maria da Feira

Duas detenções pela suspeita dos crimes de violência doméstica ocorreram em Mozelos, no concelho de Santa Maria da Feira, esta semana, e foram concretizadas pela GNR de Santa Maria da Feira.No primeiro caso, a GNR deteve um homem pela suspeita de ter praticado violência psicológica e verbal sobre a ex-companheira, sendo já reincidente nessa prática. A detenção ocorreu na sequência de uma investigação por violência doméstica. Durante as diligências, a autoridade apreendeu também uma catana. O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.Depois de ouvido por um juiz de instrução criminal, o suspeito ouviu ser aplicada a medida de coação de proibição de contactar com a vítima e imposição de saída da habitação, controlada por uma pulseira eletrónica.No segundo caso, na mesma freguesia de Mozelos, um homem, de 52 anos, também foi detido pelo mesmo crime sobre a companheira. Da mesma forma foi presente a um juiz de instrução criminal do tribunal, para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial.O suspeito ouviu, também, ser decretada a medida de coacção de controlo de saída da habitação por sistema de pulseira eletrónica.