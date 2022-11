PSP detém jovem de 18 anos com mais de 41 mil doses de droga em Vila Nova de Gaia

O Comando Metropolitano da PSP do Porto anunciou esta quinta-feira a detenção de um jovem de 18 anos, em Vila Nova de Gaia, a quem foram apreendidos mais de 41 mil doses (mais de 18 quilos) de droga.

Em comunicado, a PSP esclarece que foram apreendidos Haxixe (27.924 doses), Cannabis (11.903 doses), Cocaína (148 doses), Ecstasy (740 doses) e MDMA (334 doses).

Foram também apreendidos um automóvel, 600 euros, 204 notas de 10 euros aparentemente falsas, 43 munições, uma balança digital e diversos objetos utilizados na preparação, embalamento e venda direta de droga.

Esta operação policial no âmbito do combate ao crime de tráfico de droga foi desencadeada pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, na quarta-feira à noite, junto da praceta Ninho do Corvo, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.

O suspeito já se encontrava referenciado por esta polícia pela prática de diversos ilícitos criminais, nomeadamente condução de veículo automóvel sem habilitação legal e posse de arma proibida.

O detido será presente, durante esta quinta-feira, às autoridades judiciárias para aplicação das adequadas medidas de coação.