Um jovem de 21 anos foi detido, às 05h45, em Belém, Lisboa, por circular numa trotineta com excesso de álcool no sangue. Acusou 2,28 g/l no local e, mais tarde, já no hospital, 1,577 gramas por litro de álcool no sangue.O jovem foi abordado no decorrer do patrulhamento normal, no dia 29 de junho, quando os agentes se aperceberam da condução em ziguezague ao longo da Avenida de Brasília.Levado a tribunal, foi-lhe decretada a suspensão provisória do processo.