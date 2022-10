PSP detém suspeito de roubo com arma de fogo em Castelo Branco

A PSP anunciou esta quarta-feia a detenção de um homem suspeito da prática de um crime de roubo com recurso a arma de fogo em Castelo Branco.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Distrital de Castelo Branco explicou que a detenção foi realizada por agentes da Esquadra de Investigação Criminal.

"No âmbito de investigação em curso, [a PSP] deteve no dia de ontem [terça-feira] um homem de 44 anos, residente em Castelo Branco e já com antecedentes criminais, por suspeita da prática de um crime de roubo com recurso a arma de fogo", lê-se na nota.

Segundo a Polícia, após a realização de uma busca domiciliária à residência do detido, "foi-lhe apreendida uma caçadeira de canos serrados, bem como 93 munições calibre 12 milímetros".

O homem ficou obrigado a apresentações semanais na PSP de Castelo Branco.