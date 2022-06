PSP de Castelo Branco deteve três pessoas por alegado tráfico de droga

A PSP de Castelo Branco anunciou esta quarta-feira ter detido três pessoas, alegadamente por tráfico de estupefacientes, e revelou ter apreendido várias quantidades de haxixe, cocaína e metanfetaminas, uma arma de fogo e cerca de 13 mil euros em dinheiro.

Em comunicado, o Comando Distrital da PSP de Castelo Branco referiu que a detenção foi realizada por agentes da Esquadra de Investigação Criminal.

"No âmbito de uma investigação em curso, procedeu à detenção de três indivíduos, dois do sexo masculino e um do sexo feminino, residentes nos concelhos de Castelo Branco e Amadora, com 23, 42 e 24 anos, respetivamente, por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes e outras atividades ilícitas".

A PSP adiantou ainda que um quarto homem, também suspeito, "não foi detido por já se encontrar preso em estabelecimento prisional e será presente a primeiro interrogatório posteriormente".

Segundo a informação, no âmbito desta operação, foram realizadas três buscas domiciliárias e uma busca em estabelecimento prisional, em colaboração com os Serviços Prisionais, das quais resultaram a apreensão de 8.151 doses de haxixe, 49 doses de heroína, cinco doses de metanfetaminas e uma dose de liamba.

Foram ainda apreendidas diversas sementes de 'oranje', 'kush' e 'chesse', seis carteiras de esteroide anabolizante, uma arma de fogo, 287 munições de diversos calibres, 12 telemóveis, vários artifícios pirotécnicos e 12.750 euros.

Os detidos serão presentes à Autoridade Judiciária, para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.