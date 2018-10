Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém suspeitos de tráfico de droga e furtos em hostels no distrito de Faro

Mulher vendia haxixe a estrangeiros e jovens na zona de diversão noturna de Faro.

17:52

A PSP de Faro deteve duas pessoas suspeitas de tráfico de droga na capital de distrito, anunciou esta terça-feira a força de segurança, que intercetou em Olhão outras duas pessoas suspeitas de furtos em viaturas e hostels.



As detenções foram feitas "nos últimos dias" e envolvem uma mulher que alegadamente vendia haxixe a estrangeiros e jovens na zona de diversão noturna de Faro, e um homem sobre o qual recaem suspeitas de tráfico de cocaína numa zona residencial da cidade, precisou o Comando Distrital de Faro da PSP num comunicado.



"A principal suspeita, entretanto detida, residia na cidade de Faro e desenvolvia grande parte da sua atividade ilícita na baixa da cidade, vendendo droga a jovens e estrangeiros que se deslocavam à noite para os bares da referida zona", contextualizou a PSP.



A mesma fonte adiantou que a mulher "foi detida na posse de algumas doses de haxixe" e nas buscas efetuada à sua residência e a outros dois locais foi ainda "apreendido um total de cerca de 360 doses" da mesma droga, bem como "material utilizado para o acondicionamento e comercialização do estupefaciente".



"A outra detenção, realizada também por elementos da Esquadra de Investigação Criminal, ocorreu na manhã de hoje. O suspeito foi intercetado na posse de 115 doses de cocaína, sendo do conhecimento da PSP que o mesmo desenvolvia a sua atividade ilícita em zona residencial da cidade", quantificou ainda a PSP.



Por outro lado, a PSP de Faro e a de Olhão colaboraram numa investigação que permitiu a interceção de duas pessoas alegadamente "responsáveis por diversos furtos em hostels e em interior de viaturas de mercadorias".



Uma delas foi detida "através de mandado da autoridade judicial" e a outra constituída arguida, revelou ainda a força de segurança.



A PSP salientou que foi possível "recuperar parte do material entretanto retirado ilicitamente" e devolvê-lo depois aos legítimos proprietários.



O Comando de Faro da PSP destacou a importância das informações disponibilizadas pelas comunidades para combater estes fenómenos criminais e deter os responsáveis, e considerou que as detenções agora anunciadas permitem "reforçar a tranquilidade pública" nas duas cidades do distrito de Faro.