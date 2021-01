PSP detém três cúmplices de André 'Pirata'

A Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto deteve, esta segunda-feira, três cúmplices de André 'Pirata', o assaltante que abandonou a namorada à porta do Hospital de S. João da Madeira, após ter sido baleada, e que foi detido atrás de uma capela em Braga.

Os três indivíduos, sem profissão conhecida, são suspeitos de vários crimes de roubo, carjacking, sequestro, furto em residências, veículos e estabelecimentos. Atuavam em conjunto com André 'Pirata' e, por vezes, usavam a violência para atingirem os seus objetivos.

Foram detidos pela PSP, no Porto, na Maia e em Santa Maria da Feira, após várias buscas realizadas em colaboração com a GNR nos distritos do Porto, de Aveiro e de Braga. Os agentes apreenderam computadores portáteis, telemóveis, uma réplica de arma, armas brancas e peças de vestuário, entre outros artigos.

Os três suspeitos serão hoje presentes a primeiro interrogatório judicial.