A PSP do Seixal deteve três homens, com idades entre os 19 e os 32 anos, por tráfico de droga.Elementos da Esquadra de Investigação Criminal apanharam-nos em flagrante, na zona da Arrentela, na sexta-feira, numa operação motivada por reclamações de populares que se sentiam incomodados com o tráfico.Foram apreendidas 137 doses de haxixe e 670 euros em numerário.