PSP deteta cinco incumprimentos e detém condutor em Vila Nova de Gaia

Cinco incumprimentos da proibição de circulação entre concelhos foram detetados durante uma operação da PSP, realizada, esta tarde, junto à ponte do Infante, em Vila Nova de Gaia. Um condutor foi detido.

A operação de fiscalização e sensibilização decorreu durante a tarde nos acessos à ponte do Infante, que une Porto e Vila Nova de Gaia.





Além dos cinco incumprimentos, um condutor foi detido por condução sob o efeito de álcool e foram registadas várias infrações ao Código da Estrada.

As forças de segurança realizam hoje várias operações de controlo e fiscalização das restrições à circulação que estão em vigor no âmbito do combate à pandemia.