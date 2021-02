PSP deteve homem que agrediu mulher e filho em Chaves

Um homem de 54 anos foi detido em Chaves na sequência de um crime de violência doméstica sobre a mulher e um filho menor, anunciou esta segunda-feira a PSP, que apreendeu ainda duas armas de fogo.

Em comunicado, aquela força policial explicou que a detenção ocorreu na sexta-feira, na freguesia de Santa Cruz Trindade e Sanjurge, concelho de Chaves, distrito de Vila Real, quando o homem exercia ofensas à integridade física e injúrias sobre a mulher e o filho menor.

Na sequência da investigação, foram apreendidas na residência principal do detido, e na segunda residência situada numa aldeia no concelho de Montalegre, armas de fogo, espingarda/caçadeira de calibre 12mm, 101 cartuchos do mesmo calibre e uma cartucheira, divulgou ainda a PSP de Chaves.

O homem, detido por crime de violência doméstica, foi presente no sábado ao Tribunal Judicial de Montalegre e foram-lhe aplicadas as medidas de coação de "proibição de contacto, aproximação, frequência dos mesmos locais, nomeadamente residência e trabalho da vítima".

O homem ficou ainda obrigado a sujeitar-se "a tratamento médico à dependência de álcool".

"Com estas ações a Divisão de Policial de Chaves pretende reforçar o sentimento de segurança [...], mais concretamente em todas as pessoas que, de alguma forma, possam ser vítimas de violência doméstica, de modo a que as mesmas não se coíbam de alertar as autoridades policiais/judiciárias", adiantou ainda a força policial.