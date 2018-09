Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP deteve três suspeitos de roubos na via pública em Braga

Detidos são dois homens e uma mulher, com idades entre os 17 e os 19 anos.

Por Lusa | 19:49

A PSP deteve esta quinta-feira três indivíduos suspeitos de roubar três jovens na via pública, em Braga, através de ameaça e força física, anunciou aquela força.



Em comunicado, a PSP acrescenta que os detidos, dois homens e uma mulher, com idades entre os 17 e os 19 anos, tinham na sua posse 68,22 e um telemóvel que teria, roubado às vítimas e que lhes foram apreendidos.



A PSP refere ainda que tinha "notícia" de pelo menos mais três ocorrências do género nas imediações.



"A PSP de Braga está convicta de que os suspeitos tenham perpetrado ainda outros crimes desta natureza, nos quais terão participado outros indivíduos já referenciados", acrescenta o comunicado.



Os detidos vão ser presentes na sexta-feira nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial de Guimarães.