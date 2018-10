Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP e SEF recebem mais 1150 armas

Governo vai acabar de equipar efetivo com pistolas Glock 19 , num investimento superior a 500 mil euros.

Por Miguel Curado | 09:14

O Estado português prepara-se para adquirir mais 1150 pistolas Glock 19, de calibre 9 mm, para equipar agentes da PSP e inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.



O despacho de delegação de competências do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no secretário-geral daquele ministério, para o lançamento do concurso internacional de aquisição das novas armas, saiu esta segunda-feira em Diário da República.



A ideia, ao que o CM apurou, é acabar de equipar as duas forças de segurança, que ainda têm agentes a trabalhar com modelos antigos de pistola, como a Walther, calibre 7,65 mm. O custo do investimento é de 585 886 euros. Recorde-se que o Estado português equipou as polícias, entre 2007 e 2011, com 42 mil pistolas Glock 19.