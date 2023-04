A PSP efetuou, esta madrugada de sábado, uma operação de fiscalização no bar Sob Escuta, na rua da Alegria, onde há duas semanas um homem foi baleado durante uma rixa entre dois grupos já na via pública. Ao que oapurou, a operação não terá decorrido apenas neste bar. Há detidos.As autoridades terão arrombado a porta de vidro do estabelecimento de diversão noturna. A operação obrigou ao corte da circulação na rua da Alegria e na rua de Santo Isidro.