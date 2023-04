Um homem, de 31 anos, foi atingido a tiro, este sábado de manhã, na sequência de desacatos que ocorreram na Rua da Alegria, junto ao café-bar Sob Escuta, no Porto.



Os confrontos começaram já perto das 09h30. Dois grupos saíram do estabelecimento de diversão noturna e já no exterior desentenderam-se, por motivos que ainda estão por apurar.









