PSP encontra cadáver de animal semienterrado e resgata quatro cães vítimas de maus tratos em Sintra

A PSP resgatou no passado dia 6 de abril quatro cães vítimas de maus tratos no Cacém, em Sintra. A polícia deslocou-se a um local ermo, após denúncia, e verificou as condições em que se encontravam os animais que estavam estavam acorrentados, sem condições de higiene, sem alimentação nem água à disposição.De acordo com o comunicado da PSP, "dois dos animais encontravam-se prostrados, sem reação, com sinais de parasitas externos e sinais de extrema magreza".A polícia encontrou ainda o cadáver de um cão semienterrado e diversas ossadas.

O Gabinete Médico Veterinário, da Câmara Municipal de Sintra, ficou responsável pelos animais e que diligenciará no sentido da identificar os proprietários dos animais e do terreno.