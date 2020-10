PSP envolvido em acidente mortal na Golegã recusa fazer teste ao álcool e acaba detido

Um homem morreu e outro ficou ferido numa colisão entre dois carros na EN 365, entre Azinhaga e Golegã, ocorrida este sábado pelas 18h00. A vítima mortal tinha 78 anos e era residente em Azinhaga. O outro condutor era um PSP de folga, que acabou detido após recusar fazer o teste do álcool.

A estrada em calçada onde ocorreu o acidente serve de ligação entre vários campos agrícolas no local e apresenta boas condições de visibilidade. As causas do acidente estão por apurar, com a GNR no local a sinalizar os destroços das viaturas para recolher o máximo de elementos possíveis para que a investigação chegue a conclusões.





O agente da PSP que ficou ferida recusou também ser transportado ao local, tendo ficado com ferimentos ligeiros. Em comunicado, a PSP explica que o agente em causa acabou detido pela GNR pelo crime de desobediência.

Informa a PSP que foi já instaurado processo disciplinar e foi decretada a suspensão preventiva de funções ao agente envolvido no acidente.

"A PSP lamenta o sucedido, manifesta os sentidos pêsames por mais uma morte na estrada e apresenta publicamente as suas condolências aos familiares e amigos da vítima", finaliza o comunicado.