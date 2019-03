Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP evita carjacking com tiro

Agente fez um disparo para o ar para travar tentativa de carjacking junto a supermercado na zona industrial do Porto.

08:52

Um agente da PSP fez um disparo para o ar para travar uma tentativa de carjacking, junto ao supermercado DeBorla, na zona industrial do Porto, no sábado.



Tudo aconteceu quando um homem foi surpreendido por uma funcionária, dentro do estabelecimento, a furtar cacifos de trabalhadores.



A mulher alertou o agente da PSP de serviço. Ao aperceber-se de que fora apanhado fugiu a pé. Foi abordado pelo polícia e agrediu-o com cotoveladas e murros. O suspeito ainda mandou um condutor parar o carro que conduzia. Foi detido com auxílio de outro polícia que estava a passar no local.