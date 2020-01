PSP faz testes de eficácia para moderadores de som em armas

A Polícia de Segurança Pública, através de um efetivo do Centro Nacional de Peritagens do Departamento de Armas e Explosivos, procedeu a testes de eficácia a moderadores de som para armas de fogo na Carreira de Tiro do Pinhal, em Pera, no concelho de Silves.



Segundo o CM apurou, estes acessórios de moderação de som são permitidos desde 22 de setembro do ano passado, para armas da classe C, entre as quais as de fogo longas semiautomáticas, desde que homologados e que reduzam o som do disparo até 50 decibéis.

