PSP identifica jovem que efetuou disparos entre prédios em Odivelas. Veja o vídeo

A PSP identificou na quinta-feira o jovem que surgiu num vídeo a efetuar disparos entre prédios do bairro das Patameiras, em Odivelas, após tomar conhecimento do caso no domingo a partir das redes sociais.



O menor, de 15 anos, utilizou a pistola do pai num aparente ato de exibicionismo, filmado por um amigo, causando alarme social. A PSP identificou-os para posterior procedimento tutelar educativo e contraordenacional, procedendo à apreensão da arma e de 20 munições.





Não há registo de feridos ou danos concretos.

O Tribunal Judicial da Comarca Lisboa Norte e o Tribunal de Família e Menores já estão informados a este respeito.