PSP identifica suspeito pela descarga poluente em ribeira de Santo Tirso

A PSP identificou o possível infrator da descarga poluente que na segunda-feira manchou de vermelho as águas de uma ribeira anexa à Zona Industrial da Picaria, em Santo Tirso, distrito do Porto, revelou esta terça-feira à Lusa fonte da polícia.

Sem identificar a quem se referia, a fonte acrescentou ter sido "feito o levantamento da situação" detetada ao início da tarde de segunda-feira e que a mesma "foi objeto de participação".

No local estiveram os Bombeiros de Santo Tirso e técnicos da Câmara, acrescentou.

Devido a uma nova denúncia feita hoje, uma equipa da PSP voltou a inspecionar a ribeira, "tendo ficado a sensação que o facto de a água se manter de cor vermelha decorre do facto de esta estar estagnada e não devido a nova descarga".

Feita a recolha de material para análise, assinalou à Lusa a fonte da PSP, "caso se confirme a existência de crime ambiental, será feita uma participação ao Ministério Público".

Na segunda-feira, a PSP de Santo Tirso confirmou ter recebido uma denúncia e que compareceu no local para fazer averiguações, tendo sido, entretanto, requisitada a presença da Brigada de Proteção Ambiental da PSP do Porto.

A denúncia à Lusa foi feita por Norberta Coelho, proprietária de um terreno anexo à ribeira, que admitiu "poder tratar-se de uma descarga poluente".

O curso de água, que desagua no Rio Ave, atravessa a zona industrial onde "estão instaladas várias fábricas", sendo que as "descargas têm sido frequentes nos últimos tempos", acrescentou.

A ribeira, disse ainda Norberta Coelho, "que foi desviada do seu curso para maximizar as obras de construção" daquele novo polo industrial do concelho, "tem sido vítima nos últimos tempos de várias descargas, sendo que nunca se conseguiu determinar a origem".