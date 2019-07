PSP identificou mulher que gritou palavas de ordem contra lítio durante discurso de Costa

A PSP identificou esta segunda-feira, em Viana do Castelo, uma mulher que se manifestou contra a exploração de lítio em Portugal, enquanto o primeiro-ministro discursava na cerimónia que assinalou a chegada do comboio elétrico àquela cidade.A mulher, que passava de bicicleta no local da cerimónia, gritou "Não ao lítio. Vendidos. Portugal não está à venda"."Não ofendi ninguém, apenas me manifestei contra a exploração do lítio em Portugal", referiu Nina Verde Silva, residente em Vila Praia de Âncora, concelho de Caminha.Confessou que a sua particular preocupação é a eventual exploração de lítio na Serra d'Arga."Mas sou contra a exploração tanto na Serra d'Arga como em qualquer outro ponto do país. Porque, como disse, Portugal não está à venda", acrescentou.No início do mês, numa audição parlamentar na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, o ministro do Ambiente e da Transição Energética disse ter sido decidido retirar do concurso para a prospeção de lítio os sítios da Rede Natura 2000."Já é público o que vou dizer. Na análise e discussão que está a ser feita pelas autarquias vamos retirar também os Sítios da Rede Natura 2000, que é exatamente a Serra d'Arga", afirmou João Pedro Matos Fernandes na resposta à interpelação da deputada do PSD Liliana Silva, eleita pelo distrito de Viana do Castelo.Ponte de Lima, Viana do Castelo e Caminha iniciaram um projeto intermunicipal, intitulado "Da Serra d'Arga à Foz do Âncora", que pretende alcançar a classificação da Serra d'Arga como Área Protegida, como forma de travar aquele projeto de prospeção de minerais.