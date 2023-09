PSP investiga ligação entre ataque a café com explosivos e morte de homem em Setúbal

A PSP de Setúbal está a procurar relacionar o ataque ao café Diucla’s, ocorrido pelas 22h35 desta quinta-feira na Avenida Bento de Jesus Caraça, em Setúbal, com a morte de um homem ocorrida no mesmo estabelecimento comercial a 1 de dezembro de 2022.

Segundo testemunhas, um grupo de encapuzados chegou ao café e arremessou dois cocktails molotov (engenhos explosivos) contra o estabelecimento comercial, e atirou também várias pedras contra a montra do mesmo.

Seguiram-se agressões entre populares e os autores do ataque, que viriam a fugir.

A PSP e os bombeiros foram chamados, e à chegada dos meios de socorro já o foco de incêndio causado tinha sido extinto por populares.

Não há registo de detidos nem de feridos.

A 1 de dezembro do ano passado, no mesmo café, um homem morreu após ter entrado no mesmo para pedir comida, dando origem a desacatos.

Tentou agredir a funcionária de serviço, que foi ajudada por dois clientes. Um dos homens fez uma chave de braços no pescoço da vítima, e foi esfaqueado.

O homem acabou por falecer, numa situação investigada pela Polícia Judiciária de Setúbal.

A PSP investiga agora a ligação entre as duas situações.