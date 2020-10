Um agente da PSP do Seixal foi acusado pelo Ministério Público (MP) do crime de ofensas à integridade física simples, em sequência do inquérito lançado à desordem entre polícias e civis ocorrida em janeiro de 2019, no bairro do Jamaica.



O processo tem mais 4 arguidos civis, acusados de resistência e coação, ameaça agravada, ofensas e injúria. Dois outros polícias do Seixal foram despronunciados, após queixa de assistentes no processo.

Ver comentários