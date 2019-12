PSP mandou parar carro após infração. Acidente matou avó e neto

O agente da PSP envolvido no acidente em que morreram três pessoas na A22, terça-feira, no Algarve, terá mandado parar um dos carros após o automobilista ter cometido uma infração de trânsito. O condutor dessa viatura foi ouvido esta quinta-feira por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.

O polícia conduzia uma carrinha celular e seguia em direção ao Comando de Faro da PSP. Ao que o CM apurou, terá presenciado uma infração praticada pelo condutor de um Nissan Qashqai e deu-lhe ordem de paragem. Susana Gonçalves, de 56 anos e que conduzia um Renault Clio, pensou que a ordem também era para si e parou na berma.





A mulher seguia com dois netos no carro e é uma das vítimas mortais - o neto Matheo, 7 anos, também morreu. O PSP mandou-a seguir viagem e, ao regressar à via, o carro de Susana foi abalroado por uma carrinha de transporte de turistas, onde seguia a terceira vítima mortal, uma mulher inglesa de 83 anos.O agente seguia em direção ao Comando de Faro da PSP, onde iria buscar material logístico para a esquadra de Lagos.Além dos três mortos, o acidente provocou ainda seis feridos, entre eles uma neta de Susana Gonçalves, de dois anos, e um bebé de nove meses. Duas das vítimas mortais são familiares de um ex-militar da GNR.