Acidente fatal para avó e neto no Algarve

Ricardo e Melanie Gonçalves estiveram emigrados, a trabalhar, em França, durante 12 anos até que decidiram regressar a Portugal este verão. Consigo trouxeram os dois filhos e instalaram-se na localidade de São Faustino, em Boliqueime, Loulé, onde já residia Susana Gonçalves, a mãe de Ricardo.A matriarca, de 56 anos, foi uma das três vítimas mortais do acidente que matou ainda um dos seus netos, Matheo, de 7 anos, e uma turista britânica de 83, na A22, esta terça-feira. A outra neta, de 2 anos, que também estava no carro conduzido pela avó na altura do acidente, partiu uma perna e encontra-se hospitalizada.Do acidente mortal sabe-se que o automóvel conduzido por Susana Gonçalves estaria parado, parte na berma e parte na via, juntamente com outro veículo e uma carrinha da PSP de Portimão, sem qualquer tipo de sinalização rodoviária.A colisão deu-se quando um transfer, que transportava turistas para o aeroporto, não conseguiu travar a tempo e embateu violentamente no carro que transportava os três membros da família Gonçalves, que por sua vez ficou completamente esmagado contra o veículo que estava à frente. A carrinha da PSP escapou ilesa, tal como agente que a conduzia.De resto, e para além da outra neta, registaram-se ainda mais cinco feridos: um bebé de 9 meses, um menino de 3 anos, uma mulher de 28 e dois homens, de 58 e 84.O acidente está a ser investigado Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.