Casal morre na A41 a caminho do aeroporto

José Santos, de 72 anos, e Alda Alves, de 70, morreram numa aparatosa colisão na A41, Maia, na tarde de sábado. O BMW em que seguiam embateu violentamente num reboque que estava no local a prestar assistência a um despiste ocorrido pouco antes.O casal, residente em Vila Verde, dirigia-se para o Aeroporto Sá Carneiro, onde iria apanhar um avião para França - onde tinha familiares. A condutora, nora do casal, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital S. João, no Porto. Os corpos tiveram de ser desencarcerados e foram depois transportados para o Instituto de Medicina Legal do Porto para autópsia.O acidente ocorreu às 13h30, ao quilómetro 9,8 da A41, sentido Lousada-Matosinhos, junto à saída Maia Este. Ao que oconseguiu apurar, antes desta colisão tinham acontecido três despistes num raio de 100 metros junto ao local do acidente, nos quais se registaram dois feridos ligeiros - dois homens que foram hospitalizados."Quando chegámos ao local, encontrámos as duas vítimas já cadáveres e encarceradas", explicou Rui Ferreira, adjunto dos Bombeiros da Trofa. As causas do acidente estão por apurar, mas a chuva intensa que caía a essa hora (mais informação na página 28) poderá ter sido o motivo, já que se criaram vários lençóis de água na via.O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR investiga. O trânsito esteve condicionado a uma faixa de rodagem na A41 durante cerca de duas horas.