Idoso morre em colisão violenta na EN14 na Trofa

Abílio Gonçalves, de 82 anos, morreu numa violenta colisão entre dois carros, no sábado à noite, na EN14, no Muro, Trofa. A vítima seguia com uma mulher, de 72 anos, sua amiga, e que ficou em estado muito grave, com ferimentos na zona do peito e da cabeça. Deu entrada no Hospital S. João, no Porto, em estado considerado crítico.



Do acidente há ainda registo de mais dois feridos, dois jovens, de 25 e 27 anos, que viajavam na viatura na qual o idoso embateu.

O alerta foi dado às 22h00 e o óbito foi declarado meia hora depois, após os Bombeiros da Trofa terem feito manobras de reanimação, sem sucesso.



As circunstâncias em que ocorreu o acidente ainda não são claras. Abílio poderá ter sofrido uma indisposição ao volante ou tudo poderá ter sido causado por uma pequena distração, que acabou em tragédia e com o seu carro a invadir a faixa de sentido contrária. O Núcleo de Investigação Criminal a Acidentes de Viação da GNR esteve no sábado no local e tem agora a investigação a seu cargo.

O acidente ocorreu numa zona de reta, conhecida como Alto da Serra. O funeral de Abílio deverá realizar-se na próxima semana. A família quer esperar pela chegada dos filhos do idoso que estão emigrados na África do Sul.

O presidente da Câmara Municipal da Trofa exige uma "alternativa urgente" à EN14. "Passam aqui por dia 30 mil viaturas, das quais 20% são pesadas. Só este ano já morreram três pessoas nesta estrada", disse aoo autarca Sérgio Humberto.A vítima mortal residia na freguesia de Alvarelhos, na Trofa. Também os outros três feridos residiam neste concelho. O carro em que seguia Abílio dirigia-se para o centro da Trofa e o dos jovens circulava em direção ao concelho da Maia.