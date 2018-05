Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP prende falso polícia

Segurança privado foi apanhado a envergar farda muito parecida com a da Polícia de Segurança Pública.

Um homem, de 27 anos, segurança privado, foi preso a envergar uma farda muito parecida com a da PSP.



A detenção ocorreu na terça-feira, na Pontinha, Odivelas.



Os agentes abordaram o homem, uma vez que além da farda, tinha também um cinturão semelhante ao da PSP, com coldre para arma, bastão e arma elétrica.



Questionado sobre os motivos porque usava a farda, respondeu que era um agente da PSP e que se tinha esquecido da identificação em casa.



Os polícias confirmaram que estava a mentir.



Presente ao tribunal de Loures, ficou com Termo de Identidade e Residência.