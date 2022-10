Onze homens, com idades entre os 20 e os 51 anos, foram detidos numa megaoperação da PSP, no Porto e em Gondomar. Foram apreendidas três mil doses de droga, assim como quatro mil euros, quatro armas de fogo , 25 munições e 11 telemóveis.A operação contou com 40 buscas às casas dos suspeitos e a um estabelecimento comercial. O grupo dedicava-se, de forma organizada, à venda de elevadas quantidades de heroína, cocaína e haxixe na Área Metropolitana do Porto.