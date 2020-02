PSP recebe carros patrulha com proteção anti-bala

A PSP já está a trabalhar, pela primeira vez, com carros patrulha protegidos com blindagem anti-bala.

A informação foi confirmada ao CM por fonte oficial desta forca de segurança, que adiantou que os carros, cerca de dezena e meia de automóveis com a marca Volkswagen touran, já foram mesmo distribuídos.

Ao que o nosso jornal apurou, as viaturas estão entregues aos comandos da PSP de Lisboa, Porto e Setúbal.

Apesar de negar que esta entrega de viaturas derive de um aumento de ameaça às patrulhas, a mesma fonte oficial da PSP reconhece que foi o governo, enquanto entidade compradora das viaturas, que pediu à empresa que forneceu as mesmas, que as equipasse com blindagem anti-bala no vidro retrovisor e nas portas da frente.

Além destes veículos, a PSP também já tem entregues mais carros de transporte de pessoal.