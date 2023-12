PSP resgata mulher sequestrada e amarrada na casa de banho durante roubo de 3 mil euros

Um ladrão conseguiu surpreender uma mulher de 68 anos quando esta entrava em casa, na Senhora da Hora, em Matosinhos, este sábado de manhã. A vítima foi sequestrada e amarrada de pés e mãos numa casa de banho, enquanto o assaltante vasculhava a casa à procura de objetos de valor. Acabou por fugir com cerca de três mil euros em dinheiro, deixando a mulher trancada no apartamento.



O ataque ocorreu pelas 10h30, mas só três horas depois a vítima conseguiu alertar as autoridades – não foi possível apurar de que forma o fez. Acabou por ser resgatada por agentes da PSP, que a encontraram ainda amarrada. Estava em pânico e foi levada ao hospital Pedro Hispano para ser observada. A PJ foi acionada para o local e já está a investigar o assalto violento.