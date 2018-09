Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP salva mulher presa em estendal

Tentou entrar em 3.º andar com escadote, que vento fez cair.

Por Miguel Curado | 01:30

Uma mulher, de 37 anos, foi salva por agentes da PSP de Cascais, após ter estado pendurada, durante largos minutos, no estendal da roupa da varanda de casa, em Carcavelos.



Segundo informação oficial do Comando de Polícia de Lisboa, que tutela a Divisão de Cascais, o incidente ocorreu pelas 19h45 de domingo, quando a mulher chegava a casa.



Como teve dificuldades em entrar pela porta da habitação, a mulher resolveu usar um escadote para aceder à varanda de casa, um apartamento que fica situado no 3º andar. No entanto, momentos após ter começado a subir os degraus , uma forte rajada de vento derrubou o escadote.



Em dificuldade, a mulher conseguiu agarrar-se à corda do estendal da roupa e, pendurada a vários metros do chão, começou a gritar por socorro. Vários transeuntes passaram sem repararem na aflição da mulher. Poucos minutos depois uma Equipa de Intervenção Rápida da PSP, composta por vários agentes, passou na zona em patrulhamento automóvel. Mal detetaram a situação, os polícias iniciaram, de imediato, uma operação de salvamento da mulher.



Para o efeito, foi necessário arrombar a porta de casa. De seguida, os agentes da PSP puxaram a mulher para o interior da casa. Em pânico e com ferimentos nas mãos e fortes dores em todo o corpo, a mulher teve de ser transportada ao Hospital de Cascais, situado em Alcabideche, onde depois recebeu tratamento médico.