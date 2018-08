Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP salva nove cães e encontra quatro mortos

Animais estavam num estaleiro a céu aberto.

Por João Tavares | 01:30

A PSP deparou-se este domingo com um cenário macabro ao entrar num estaleiro a céu aberto, na zona de Loures, isto numa altura em que os termómetros marcavam cerca de 40 graus na zona. Encontrou quatro cães mortos em avançado estado de decomposição, mas conseguiu salvar outros nove animais que estavam naquele espaço.



A polícia tenta agora identificar o proprietário do espaço, que pode vir a ser responsabilizado criminalmente.



O alerta teve lugar pelas 14h30, tendo a PSP solicitado a ajuda dos bombeiros de Camarate e do canil de Loures. A denúncia terá partido de um popular. Os bombeiros rebentaram o cadeado do portão, e foi então que as autoridades encontraram alguns dos animais já mortos.



Os outros acabaram por ser recolhidos por funcionários do canil, mas apresentavam estar bastante debilitados perante as elevadas temperaturas que se têm feito sentir nos últimos dias um pouco por todo o País.



Segundo foi possível apurar, os animais encontravam-se soltos, mas confinados àquele estaleiro, onde estavam armazenadas botijas e diversos utensílios. O caso é agora investigado pela PSP.