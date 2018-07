São afinal três os grupos de cães agressivos em Sintra

Matilhas ainda não foram capturadas por "falta de capacidade" da autarquia.

Por Daniela Vilar Santos e Marta Ferreira | 20:53

São três as matilhas identificadas pela Câmara Municipal de Sintra que estão a assustar quem por elas passa. Uma das matilhas, com cerca de 10 cães, já atacou algumas pessoas na zona da Quinta de Beloura , segundo relatos de que otem conhecimento.contactou o vereador Eduardo Quinta Nova, que revelou que esta não será a única matilha a ser capturada e que este processo só começou agora pois o canil "não tinha capacidade".A Câmara de Sintra afirmou em comunicado que a partir desta segunda-feira começaram a decorrer "trabalhos de captura dos canídeos da denominada ‘Matilha da Beloura’" com o objetivo de salvaguardar o bem-estar e a segurança das pessoas, bens e animais."Não tinhamos condições, tivemos de criar espaços transitórios e criar dispositivos. A tarefa não era fácil", explicou Eduardo Quinta Nova.Segundo o vereador, foi criado um dispositivo à medida, em metal, e nessa armadilha os cuidadores dos animais passarão a colocar comida e água para os animais nos próximos dias. Uma vez "habituados" a irem buscar comida dentro da armadilha, o dispositivo fechar-se-à e os cuidadores do canil de Sintra levarão os animais, com a ajuda de tranquilizantes, para um espaço criado no canil para que estejam todos juntos e afastados dos outros animais.O mesmo sucederá com as matilhas da Praia Grande e Massamá Norte, as outras duas identificadas pela autarquia."Foram criados três espaços para estas matilhas", afirma, salientando que seria imprudente juntar estas matilhas com outros animais porque os atacariam.O vereador afirma que já tinha conhecimento destas matilhas desde novembro, quando tomou posse, mas que só agora houve relatos de que seriam perigosas.Após estarem no espaço temporário do canil, os animais serão retirados em trios e treinados para posteriormente poderem ser adotados.