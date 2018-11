Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP sem reforços mas com mais 32 milhões de euros

ANSR terá mais 46 efetivos e GNR mais 869 militares.

Por João Carlos Rodrigues | 09:57

A PSP não terá qualquer reforço de efetivos em 2019, ao contrário da GNR (que irá contar com mais 869 militares), do SEF (mais 141) e da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (mais 46 funcionários).



Estes números são esta quinta-feira apresentados pelo ministro da Administração Interna no Parlamento. De acordo com a nota explicativa para o Orçamento do Estado para 2019, a PSP vai manter os 20 885 elementos de que dispõe, um número que não se altera desde 2017.



Ainda assim, esta força de segurança vai contar com um reforço orçamental na ordem dos 32 milhões de euros (num total de 780 milhões), enquanto a GNR conta com 876 milhões (mais 1,3 milhões do que este ano).



Refira-se que os Serviços Sociais da PSP e GNR serão reforçados com mais seis funcionários cada e os Gabinetes do Ministério vão contar com mais 18 elementos, um acréscimo que se deve às mudanças orgânicas na Secretaria de Estado da Administração Local.



Mais de 49 milhões de euros que se destinavam ao combate aos fogos vão ser transferidos para o Ministério da Defesa uma vez que a Força Aérea assume a operação dos meios aéreos em 2019.