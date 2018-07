Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agente da PSP que era comentador da Sporting TV suicida-se

Rui Rigueiro terminou a sua própria vida com a arma de serviço, num parque de estacionamento.

09:52

Um agente da PSP, de 50 anos, matou-se este sábado com a arma de serviço no interior da viatura pessoal.



Rui Rigueiro, conhecido entre os amigos como Rui Beru, era também comentador na Sporting TV. O agente deiixou uma última mensagem na sua conta de Facebook: "Que bom que foi... cada minuto!"



A Sportng TV lamentou a perda na sua página de Facebook.







A morte soma-se às 137 ocorridas na PSP e GNR entre 2000 e 2017.



Segundo o livro 'Os Polícias Não Choram', do chefe da PSP Miguel Rodrigues, a taxa de suicídio nas forças de segurança atingem o dobro da população em geral.