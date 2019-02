Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP trava a tiro batalha campal à saída de bar em Carcavelos

Agentes fizeram quatro disparos de shotgun para o ar para parar troca de agressões.

Por João Tavares | 01:30

Tudo o que estava à mão foi usado como arma numa rixa que envolveu, na madrugada deste domingo, cerca de 20 pessoas à porta de um bar em Carcavelos, Cascais.



Nos confrontos, filmados e a cujas imagens o CM teve acesso, pode ver-se um homem a empunhar uma faca de grandes dimensões, enquanto outros arremessam pedras na direção dos rivais. Até uma chave de rodas foi usada nas agressões. Um cenário de violência extrema que levou a PSP a efetuar quatro disparos de shotgun para o ar. Só então as agressões cessaram.



Dois homens acabaram feridos e foram transportados pelos bombeiros da Parede ao hospital de Cascais. Quanto à PSP, procedeu à identificação de quatro homens envolvidos, de 28, 35, 37 e 47 anos. Devido ao elevado número de intervenientes, a PSP não conseguiu apurar quem seriam os responsáveis e as vítimas, pelo que não foi feita qualquer detenção. O caso segue para investigação.



Os envolvidos nos confrontos terão estado num bar das imediações, tendo as agressões começado no exterior. A PSP teve de chamar reforços para manter a ordem na Estrada da Rebelva, palco desta desordem.



Moradores preocupados com confrontos

Uma moradora da zona contou ao CM que são cada vez mais frequentes as confusões nas imediações do bar, que encerra as portas ao público às 04h00 da madrugada.



Após o fecho das portas, muitos dos clientes permanecem na zona, fazem barulho e, muitas vezes, envolvem-se em brigas nas imediações da Estrada da Rebelva. Já não é a primeira vez que as autoridades policiais são chamadas ao local, conta a fonte sob anonimato.