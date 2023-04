A PSP deteve três homens e uma mulher, todos de nacionalidade brasileira, por crimes de burla relacionados com cartões-presente, pré-pagos e recarregáveis, de lojas de um grupo económico. Os suspeitos aperceberam-se de que os cartões-presente tinham um defeito no funcionamento do sistema de carregamento, ficando disponível o montante com que se pretende carregar o cartão, enquanto esse pagamento não é concretizado. Elaboraram um plano para adquirirem bens de valor elevado, sem pagarem.









Levados a tribunal, dois dos arguidos ficaram com vigilância eletrónica e os outros dois com apresentações diárias às autoridades. O processo é do DIAP de Lisboa.